يقتلون بعضهم.. ماذا يحدث في صفوف جيش الاحتلال الإسرائيلي؟

صرحت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل»، بأن نحو 20 عنصرًا من قوات الاحتلال الإسرائيلي قتلوا على أيدى أصدقائهم خلال العمليات البرية داخل قطاع غزة.

تفاصيل مقتل جنود الاحتلال بنيران صديقة

وبحسب تقرير الصحيفة اليوم، أن القتلى 16 منهم قضوا عليهم بنيران صديقة ووقعت تلك الحوادث خلال غارات جوية وقصف دبابات وإطلاق النار، واثنان قتلا في حادث منفصل، عندما دهستهما مركبات مدرعة تابعة للجيش الإسرائيلي، كما قتل جنديان آخران بعد أن تعرضا لشظايا عرضية من انفجار متفجرات أطلقها جيش الاحتلال الإسرائيلي، وتلك البيانات صدرت اليوم عن الجيش الإسرائيلي في بيان.

ووفقًا للتقديرات التي قدمها الجيش الإسرائيلي، هناك عدة أسباب تسهم في وقوع هذه الحوادث المميتة، بما في ذلك وجود عدد كبير من القوات العاملة في غزة، ومشاكل في الاتصال بين القوات، وتعب الجنود وعدم انتباههم للقواعد واللوائح المتبعة.

إصابات ومقتل في صفوف جنود الاحتلال

ووفقًا للموقع الرسمي لوزارة الدفاع الإسرائيلية، بلغ إجمالي عدد القتلى في جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ بدء الحرب مع الفصائل الفلسطينية في 7 من أكتوبر، 434 ضابطًا وجنديًا، ومن بين هؤلاء، توفي 105 منذ بدء التوغل البري.

ووفقًا للبيانات التي نشرها جيش الاحتلال الإسرائيلي أمس، أنه أُصيب 582 جنديًا آخرين في العملية البرية، بمن فيهم 133 جنديًا بجروح خطيرة، و218 بجروح متوسطة، و231 بجروح طفيفة.