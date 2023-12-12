«التجمع»: تنوع مرشحي الرئاسة أسهم في الإقبال غير المسبوق على الانتخابات

أكد عبد الناصر قنديل الأمين المساعد لحزب «التجمع»، أن الإقبال غير المسبوق الذي شهدته الانتخابات الرئاسية 2024، على مدار الـ3 أيام، يعد تتويجا حقيقيا لمسار الإصلاح السياسي، وتعزيز لقدرات الأحزاب السياسية.

التنوع في مرشحي الانتخابات الرئاسية

وقال «قنديل» لـ«الوطن»، إنّ التنوع الذي شهدته الانتخابات الرئاسية في تواجد 3 مرشحين رؤساء لأحزاب لها تمثيل برلماني متميز، إضافة إلى المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، الذي يحظى بدعم أحزاب قوية برلمانيا وشعبيا، أسهم في الإقبال بكثافة على التصويت.

الحوار الوطني والأحزاب

وتابع بأن الانتخابات الرئاسية جاءت بعد الحوار الوطني الذي اهتمت الدولة بتنفيذ توصياته، موضحًا أنّ جميع هذه الخطوات عززت من تواجد الأحزاب وجرأتها على المشاركة الفاعلة في العمليات الانتخابية المتوالية.