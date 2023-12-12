حزب «أبناء مصر»: مشهد الانتخابات الرئاسية 2024 يُدرس في التاريخ

أكد المهندس مدحت بركات رئيس حزب «أبناء مصر»، أن المشهد الانتخابي المصري الذي شهده العالم على مدار الأيام الثلاثة، يُدرس في التاريخ، لأن توافد المصريين بهذا الشكل الكبير على مدار اليوم للإدلاء بأصواتهم يدل على نزاهة الانتخابات الرئاسية، وبدون أي ضغط، ويدل على الديمقراطية في مصر.

أضاف «بركات» لـ«الوطن»، أن الانتخابات الرئاسية 2024 سيجري بناء الكثير عليها في المستقبل، لزيادة الإيجابيات، ووجود أحزاب في المستقبل تتداول السلطة بحرية وديمقراطية.

وكان المهندس مدحت بركات رئيس حزب «أبناء مصر»، أشاد بنسبة إقبال من لهم حق التصويت، واصفا إياها بأنها فاقت كل التوقعات.