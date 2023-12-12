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انتخابات المصريين بالداخل

حزب «أبناء مصر»: مشهد الانتخابات الرئاسية 2024 يُدرس في التاريخ

كتب:

محمد أباظة
07:31 م | الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
المهندس مدحت بركات

المهندس مدحت بركات

أكد المهندس مدحت بركات رئيس حزب «أبناء مصر»، أن المشهد الانتخابي المصري الذي شهده العالم على مدار الأيام الثلاثة، يُدرس في التاريخ، لأن توافد المصريين بهذا الشكل الكبير على مدار اليوم للإدلاء بأصواتهم يدل على نزاهة الانتخابات الرئاسية، وبدون أي ضغط، ويدل على الديمقراطية في مصر.

أضاف «بركات» لـ«الوطن»، أن الانتخابات الرئاسية 2024 سيجري بناء الكثير عليها في المستقبل، لزيادة الإيجابيات، ووجود أحزاب في المستقبل تتداول السلطة بحرية وديمقراطية.

وكان المهندس مدحت بركات رئيس حزب «أبناء مصر»، أشاد بنسبة إقبال من لهم حق التصويت، واصفا إياها بأنها فاقت كل التوقعات.

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محمد أباظة
بقلم محمد أباظة

محرر بقسم المتابعة الإخبارية، متخصص في الفيتشرات النوعية والتقارير المصنوعة- حاصل على بكالوريوس إعلام ـ قسم صحافة ـ تقدير عام امتياز.