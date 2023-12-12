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انتخابات المصريين بالداخل

رئيس لجنة فرعية بالمنيل: انتظام العملية الانتخابية وإقبال غير مسبوق للاقتراع

كتب:

أمنية شريف ونهى نصر
08:53 م | الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
رئيس لجنة فرعية بالمنيل

رئيس لجنة فرعية بالمنيل

قال المستشار أحمد العمري رئيس اللجنة الفرعية في العملية الانتخابية بمدرسة الشهيد طيار محمد جمال في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن العملية الانتخابية شهدت إقبالا غير مسبوق من قبل الناخبين، خاصة الشباب وذوي الهمم.

العملية الانتخابية تسير بشكل جيد

وتابع «العمري»، في تصريحات لــ«الوطن» أن العملية الانتخابية تسير بشكل جيد وهناك إقبالا غير مسبوق منذ بدء التصويت في العملية الانتخابية، مشيرا إلى أن هناك تنظيما من الجانب الأمني في مساعدة الناخبين لمعرفة أرقامهم في قوائم اللجان لكي يتم التصويت بسهولة.

عدد لجان الاقتراع الفرعية

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات حددت عدد لجان الاقتراع الفرعية التي يدلي بها المواطنون بأصواتهم، حيث يبلغ عددها 11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزًا انتخابيًا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية ويتولى 15 ألف قاض من مختلف الجهات والهيئات القضائية، الإشراف على الانتخابات الرئاسية داخل البلاد، ما بين رؤساء لجان فرعية أو لجان حفظ.

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