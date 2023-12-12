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انتخابات المصريين بالداخل

«حملة فريد زهران»: لم نرصد أي مخالفات في العملية الانتخابية لليوم الثالث

كتب:

سهيلة هاني
01:58 م | الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
المرشح الرئاسي فريد زهران

المرشح الرئاسي فريد زهران

قال حسني سبالة، المستشار القانوني لحملة المرشح الرئاسي فريد زهران، إن الحملة لاحظت زيادة ملحوظة في نسب المشاركة بالانتخابات لليوم الثالث، ولم ترصد أي مخالفات تعيق سير الانتخابات. 

زيادة في الإقبال

وأضاف خلال تصريحات لـ«الوطن» أن الحملة لم ترصد أي مخالفات تعيق عملية تصويت الناخبين، ونزول المواطنيين ومشاركتهم في هذا الاستحقاق الدستوري يؤكد أنهم على وعي كافي بالمشاركة الإيجابية في الانتخابات، وممارسة حقهم الدستوري.

 

 

 

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