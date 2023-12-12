بعد استئناف التصويت.. استمرار توافد المواطنين للمشاركة في العملية الانتخابية بالمنيل ومصر القديمة

ما زال توافد المواطنين مستمر بشكل كبير على اللجان الانتخابية في بمنطقة مصر القديمة والمنيل في منتصف آخر يوم الانتخابات الرئاسية 2024، للإدلاء بأصواتهم، وشهدت مدرسة الشهيد طيار محمد جمال بمنطقة المنيل، إقبالا كثيفا من الناخبين الشباب والنساء وكبار السن للإدلاء بأصواتهم، بعد استئناف عملية التصويت وسط الاحتفالات والأغاني الوطنية ورفع الأعلام المصرية التي كانت ترفرف بين أيدي الناخبين.

إقبال كثيف أمام اللجان الانتخابية

كما شهدت اللجان الانتخابية في مصر القديمة إقبالا كثيفا من الناخبين، للإدلاء بصوتهم في العملية الانتخابية، حيث شارك العديد من المواطنين، وهناك بعض العائلات التي اصطحبت أطفالها من أجل المشاركة، بالإضافة إلى الشباب المتطوعين الذين كانوا يقدمون كل المساعدات لكبار السن وتسهيل الأمور عليهم للإدلاء بأصواتهم.

العروض الترفيهية أمام اللجان الانتخابية

مشاهد مبهجة من العروض الترفيهية كانت أمام مدرسة الشهيد طيار محمد جمال لزرع السعادة والفرحة في قلوب الناخبين أثناء توافدهم أمام اللجان الانتخابية.