رئيس اللجنة العامة في شبين الكوم: العملية الانتخابية تسير بانتظام

قال المستشار يسري عبدالكريم اللجنة العامة في قسم شبين الكوم، إن الانتخابات الرئاسية 2024 شهدت مشاركة مرتفعة من الناخبين منذ اليوم الأول، لافتا إلى أن محافظة المنوفية ذات كثافة عالية سكانيا ما ينعكس ذلك على التصويت.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي للهيئة الوطنية للانتخابات بشأن سير عمليات التصويت، ونقلتها قناة «إكسترا نيوز»، أن سبب المشاركة العالية من الناخبين بوجه عام هو قيام الهيئة الوطنية للانتخابات في عمل الإجراءات القانونية قبل بداية العملية بوقت كاف وفقا لمقتضيات الدستور والقانون.

وأشار إلى أنه تم توفير كل الوسائل اللوجستية التي من شأنها أن تسير العملية الانتخابية بانتظام وبطريقة لائقة، بجانب وعي الشعب المصري في المرحلة الراهنة ومقتضيات الظرف، وهذا أثره وضع مصر على مسار التحول الديمقراطي ومصاف الدول المتقدمة.

ولفت إلى أنه لاحظ بأن كل ناخب وناخبة يصطحب معه ابنه الصغير، لزيادة الوعي الانتخابي له، مؤكدا أن الاستحقاق الدستور يفوز به من يستحق والفائز الأكبر هو الدولة المصرية.