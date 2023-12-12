نقيب الأطباء البيطريين: المصريون محط أنظار العالم بعد الانتخابات الرئاسية

صرح الدكتور خالد سليم، النقيب العام للأطباء البيطريين ورئيس اتحاد البيطريين العرب، بأن الإقبال الكبير للمصريين على صناديق الانتخابات الرئاسية وانتهاء الانتخابات بهذه الصورة الهادئة والمشرفة يعكس وعي المصريين ومدى تحضر المواطن المصري، وأرسل رسالة للعالم بأننا بلد ديمقراطي متحضر يعرف كيف يختار رئيسه.

وأضاف سليم أن العالم كله شهد الانتخابات الرئاسية في مصر والمراقبين الدوليين في لجان الانتخابات، وكله خرج بصورة واحدة وهي نزاهة وشفافية الانتخابات ووعي المواطن المصري، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها العالم سواء على المستوى العالمي أو المستوى المحلي، وما يحيط بمصر من مخاطر.

وأكد سليم أن الانتخابات الرئاسية كانت ملحمة وطنية وهي ركيزة لبناء المستقبل الذي يتمناه الموطن لست سنوات قادمة، وخير شاهد على هذا نفاد بطاقات التصويت في بعض اللجان في اليوم الثاني للانتخابات، مما يعني أن الأرقام سوف تتخطى الانتخابات السابقة، كما تؤكد هذه الأرقام نجاح الدولة المصرية في إقامة انتخابات تعددية ديمقراطية على مستوى أوسع تعبر عن رأي المواطن في كل مكان في مصر من أقصاها إلى أدناها.