خدام الكنيسة «عكاز» ذوي الهمم للوصول إلى لجان الانتخابات بالإسكندرية

مشهد مميز جسدته الكنيسة القبطية الأرثوذكسية متمثلة في كنيسة العذراء مريم والملاك غبريال بشارع سيف، التابعة لقطاع المنتزه بالإسكندرية، حيث عملت خلال الأيام الثلاثة من الانتخابات الرئاسية على تشجيع وتوصيل أبناء الكنيسة من ذوي الهمم إلى اللجان الانتخابية، فكانوا «عكاز» لكل من احتاجهم وعين للكفيف ومعين لكل من ليس له عون.

يقول كيرلس لطيف، أمين خدمة ذوي الهمم في الكنيسة، إن الكنيسة اهتمت بتشجيع الجميع على المشاركة الانتخابية كحق دستوري، فيما زاد الأمر مع أبناء الكنيسة من ذوي حيث جرى الاستعلام لهم عن اللجان الانتخابية وتوجيهم لمن تقدر أسرته على إيصاله.

توصيل ذوي الهمم إلى اللجان الانتخابية

وأضاف لطيف لـ«الوطن»، أن الآخرين من ذوي الهمم ممن ليس لهم أحد يوصلهم إلى اللجان، كان الخدام يصطحبونهم إلى لجانهم المخصصة للمشاركة الانتخابية.

أسباب مشاركة ذوي الهمم في الانتخابات الرئاسية

وأكد أن الخدام حرصوا على ذلك لعدة أسباب أولها تشجيع الكنيسة على المشاركة الانتخابية، بالإضافة إلى أن دور الخدمة هي مساعدة المخدومين فيما يرغبونه، ناهيك عن أن مشاركة ذوي الهمم يشعرهم بحقهم وكينونتهم وهو حق دستوري لهم في ظل اهتمام الدولة المصرية بهم.