مصرية من أصل صيني.. «بسمة» تدلي بصوتها في الانتخابات الرئاسية: مصر متتعوضش

حيرة واضحة سببتها الفتاة العشرينية «بسمة»، وهي تتقدم بوجه تتجلى عليه الملامح الصينية إلى لجنة محمد فريد بحلوان، للمشاركة في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024.

لم تخب ظنون المتواجدين حول اللجنة من متطوعين وناخبين تجاه الفتاة العشرينية التي اتضح أنها بالفعل تحمل جينات وملامح صينية توارثتها عن جدتها لأمها، وهو ما أوضحته خلال حديثها لـ «الوطن».

«جدتي لأمي صينية لكن أنا اتولدت في مصر من أب وأم مصريين».. قالتها «بسمة»، صاحبة الـ25 عاما، موضحة أن جدتها لأمها صينية لكنها حصلت على الجنسية المصرية وتُقيم في مصر، على أن تذهب من وقت إلى آخر لزيارة الصين.

وطنية شديدة تمتعت بها «بسمة» منذ صغر سنها، كان السبب فيها من بعد والديها جدتها الصينية التي كثيرا ما تحدثت معها في صغرها عن جمال مصر وما تتمتع به من هدوء وألفة، ونتيجة للوضوح الشديد للملامح الصينية على وجه «بسمة»، فكثيرا ما تلقت أسئلة واستفسارات من أشخاص يرونها لأول مرة، سواء في الجامعة أو الشارع، وهو ما يكون سببا في سعادتها: «سؤالهم بيفرحني جدًا لأن ده معناه إن ملامحي مزيج بين الملامح المصرية والصينية، لأن لو ملامحي صينية بس مش هيسألوني، هيقولوا واحدة صينية وخلاص، إنما لما بيوقفوني بفرح وكمان بلاقي ذوق وحب كبير منهم وبيدوني طاقة إيجابية».

وحرصت «بسمة» الطالبة بكلية تجارة بالأكاديمية الحديثة، على القدوم إلى لجنة الاقتراع والإدلاء بصوتها في الانتخابات الرئاسية 2024، لافتة إلى أنه مسؤولية تجاه بلادها لا يجب التكاسل عنها: «لازم كلنا ننزل ونشارك، مصر أحلى بلد في الدنيا ومتتعوضش، الموجود في مصر وأهلها مش موجود في أي بلد تاني في العالم».