احتفالات نوبية بعابدين في الساعة الأخيرة من الانتخابات الرئاسية

شهدت اللجان الانتخابية بحي عابدين، احتفالات نوبية ومسيرات حاشدة أمام اللجان، يحييها شباب عابدين وأبناء النوبة، في آخر يوم من الانتخابات الرئاسية 2024.

وقدمت فرقة شباب النوبة، استعراضا غنائيا ورقصا جذب جموع الحاضرين من الناخبين.

يقول محمد وهيب أحد المنظمين للاحتفالية، نقدم الاحتفالية لندعو المواطنين للخروج والنزول للوقوف بجانب البلد قبل غلق اللجان، مضيفا «نجوب بفننا الشعبي الأصيل لجان عابدين، فرحة بما يحدث».

احتفالية نوبية كبيرة عقب إعلان النتيجة

وأضاف وهيب، يتواجد بحي عابدين أكبر تجمع نوبي، ولهذا نشارك معا ومستمرون في الاحتفال، ويوم إعلان النتيجة نقدم احتفالية كبيرة تجوب العاصمة.

وتشهد لجان عابدين توافد عدد كبير من الناخبين في اليوم الثالث للانتخابات الرئاسية، وخاصة في الساعات الأخيرة قبيل غلق اللجان.

وانطلقت الانتخابات الرئاسية 2024، اول أمس الأحد، وتنتهي اليوم في تمام الساعة التاسعة، ليبدأ فرز أصوات الناخبين.