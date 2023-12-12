ريم البارودي تدلي بصوتها في الانتخابات الرئاسية (صور)

حرصت الفنانة ريم البارودي على الإدلاء بصوتها في انتخابات الرئاسة 2024، بآخر أيام التصويت وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

ريم البارودي تدلي بصوتها في الانتخابات الرئاسية

وشددت «البارودى» على أهمية المشاركة في الانتخابات وان يمارس كل مواطن حقه الدستوري، والحفاظ على أمن واستقرار مصر.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات عدد لجان الاقتراع الفرعية التي يدلي أمامها المواطنون بأصواتهم في 11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزًا انتخابيًا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية.