ما العمل الذي يجعل الملائكة تستغفر لك؟.. لا تتركه عند كل صلاة

قال الشيخ عبد الحميد الأطرش، رئيس لجنة الفتوى سابقا، إن الملائكة تستغفر للعبد إذا قضى أو مكث في المسجد قبل كل فريضة أو بعدها، ويجب على المسلمين الإكثار من ذكر الله عزوجل والصلاة والسلام عند كل صلاة.

الإكثار من ذكر الله عزوجل

واستشهد «الأطرش»، في تصريحات لـ«الوطن»، بما روى عن النبي الكريم قال «المَلاَئِكَةُ تُصَلِّي عَلَى أَحَدِكُمْ مَا دَامَ فِي مُصَلَّاهُ، مَا لَمْ يُحْدِثْ، تَقُولُ: «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ، اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ، لاَ يَزَالُ أَحَدُكُمْ فِي صَلاَةٍ مَا دَامَتِ الصَّلاَةُ تَحْبِسُهُ، لاَ يَمْنَعُهُ أَنْ يَنْقَلِبَ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا الصَّلاَةُ».

وأوضح «الأطرش»، أن الحديث الشريف يثبت أن الملائكة تٌصلي على المسلم إذا جلس قبل صلاته أو بعدها واستمر في ذكر الله عزوجل، مؤكدا أن النبي ذكر نص صلاة الملائكة على المسلم ونصها: «اللَّهمَّ اغفِرْ له، اللَّهمَّ ارحَمْه، والفرقُ بيْن المَغفرةِ والرَّحمةِ: أنَّ المغفرةَ سَترُ الذُّنوبِ والتَّجاوُزُ عنها، والرَّحمةَ إفاضةُ الإحسانِ إليه».

أدعية بعد الصلاة

ويجوز للمسلم أن يردد العديد من الأدعية بعد الصلاة، ومنها ما ورد عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ رضي الله عنه، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ في دعاء بعد الآذان: «مَنْ قَالَ حِينَ يَسْمَعُ الْمُؤَذِّنَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، رَضِيتُ بِاللهِ رَبًّا وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولًا، وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا، غُفِرَ لَهُ ذَنْبُهُ».