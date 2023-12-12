محافظ القاهرة: لم نتلق أي شكاوى طوال أيام الانتخابات

أكد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، أن المحافظة لم تتلق أى شكاوى طوال أيام الانتخابات، كما شهدت لجان العاصمة إقبالًا كثيفًا من المواطنين على التصويت في كل أحياء القاهرة.

وأشاد المحافظ بوعي المواطنين وتوافدهم الكثيف للإدلاء بأصواتهم، ما أظهر للعالم حضارة المصريين، وإصرارهم على رسم مستقبلهم بأيديهم.

وأشار إلى أن الانتخابات الرئاسية جرت بشفافية وسط مشهد حضاري، يمثل ملحمة وطنية في حب مصر، مشيدًا بحرص المواطنين على مشاركتهم في الاستحقاق الرئاسي، لاستكمال مسيرة البناء والتنمية، وللحفاظ على مكتسبات الدولة المصرية، ولإعلاء قيم الحرية والديمقراطية، واستكمال مسيرة بناء مصر الحديثة.

ولفت إلى غلق لجان الانتخاب بالعاصمة في موعدها، بعد انتهاء اليوم الثالث والأخير للانتخابات الرئاسية، التى جرت خلال أيام 10، و11، و12 ديسمبر الجاري، عدا 8 لجان بعدد من أحياء العاصمة، وجرى مد العمل بها نظرًا للإقبال الكثيف من المواطنين.

وسيجري استمرار العمل بهذه اللجان، حتى إدلاء آخر ناخب بصوته، ومن بينها لجنتين بالمنطقة الشرقية بحي شرق مدينة نصر، ولجنتين بالمنطقة الجنوبية بحيي الخليفة والمعصرة، ولجنتين بالمنطقة الشمالية بحيي الشرابية، وحدائق القبة، ولجنتين بالمنطقة الغربية بحي غرب القاهرة.

ووجه الشكر لأعضاء غرفة عمليات الانتخابات بالمحافظة وكل الجهات المعاونة، على جهودها التي ساعدت المواطنين على الإدلاء بأصواتهم بيسر وسهولة، مثمنًا دور مديرية أمن القاهرة فى تأمين الانتخابات.