«المستقلين الجدد»: الانتخابات الرئاسية 2024 تستحق الدراسة

أكد حزب المستقلين الجدد، أن الانتخابات الرئاسية المصرية تستحق الدراسة الجيدة، لما بها من إيجابيات عدة يجب الاستفادة منها والبناء عليها.

وقال الدكتور هشام عناني، رئيس حزب المستقلين الجدد، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنه يجب استغلال حالة الاستنفار الوطني التي يعيشها الشعب المصري لدفع عملية الإنتاج والتنمية في كل ربوع الوطن.

الانتخابات الرئاسية 2024

وأكد الحزب، أن هذه الانتخابات التعددية بددت أي مخاوف من المضي قدما في عملية التحول الديمقراطي بصورة مكتملة، واعتبار أن هذا التحول وإن كانت بدايته الحوار الوطني إلا أنه قد وصل ذروته في الانتخابات الرئاسية.

ودعا الحزب، الشعب لاستمرار حالة التوحد مع القيادة والتي ظهرت عند العدوان على غزة واستمرت في الانتخابات وهو الأمر الذي يجب أن يستمر لاستكمال عملية البناء والمضي قدما نحو الجمهورية الجديدة.