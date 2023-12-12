بعد قليل.. الهيئة الوطنية تعقد مؤتمرا لمتابعة غلق اللجان بآخر أيام الانتخابات الرئاسية

يبدأ بعد قليل مؤتمر للهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار احمد بنداري المدير التنفيذي، للهيئة الوطنية للانتخابات، لعرض آخر مستجدات الاقتراع بالداخل في يومه الثالث والاخير ومتابعة غلق لجان الاقتراع وايضا للوقوف علي آخر المستجدات.

عملية الفرز

ووفقاً للكتاب الاسترشادي فسوف تتم عملية الفرز وفقا للضوابط والقرارات التي حددتها الهيئة الوطنية للانتخابات، حيث يقوم كل رئيس لجنة فرعية في حضور أمناء وأعضاء اللجنة ومن حضر من ممثلي المرشحين وممثلي الإعلام والمتابعين، بفض الأقفال البلاستيكية الموضوعة على صناديق الاقتراع، وتفريغ صندوق الاقتراع المستخدم من محتوياته بالكامل على طاولة أمام الحضور والتأكد من أنه أصبح فارغا، ثم فرد بطاقات الاقتراع المطوية واحدة تلو الأخرى على الظهر، وذلك بمعاونة أمناء اللجنة.

انتخابات الرئاسة

وتجري الانتخابات الرئاسية بالداخل في 11 ألفًا و631 لجنة بداخل 9 آلاف و376 مركزًا انتخابيًا، ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية، وأتاحت الهيئة الوطنية للانتخابات،عبر موقعها الإلكتروني الاستعلام عن لجان الوافدين من مختلف المحافظات في انتخابات الرئاسة 2024 وذلك من خلال الدخول للموقع الرسمي للهيئة الوطنية للانتخابات ثم الدخول علي ايقونة الاستعلام عن لجان الوافدين، يختار الوافد المحافظة التابع لها، ويظهر مجموعة من اللجان المتاحة التي يتعين علي الوافد الذهاب إليها.