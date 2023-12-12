«حملة حازم عمر»: حضور غير مسبوق في تاريخ الانتخابات الرئاسية.. ولم نرصد أي خروقات

أصدرت حملة المرشح الرئاسي حازم عمر، بيانا تؤكد في أنها تابعت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، حتى انتهاء عملية التصويت رسميا.

وأضافت الحملة أنها تابعت عملية التصويت من خلال، غرفة عمليات مركزية و26 غرفة عمليات بالمحافظات تتصل فيما بينها على مدار الساعة بتقنية «فيديو كونفرانس»، علاوة على انتشار أعضاء المتابعة الميدانية داخل اللجان الانتخابية والذين تجاوز عددهم 10 آلاف عضو من الحزب. وقد رصدت متابعة غرفة العمليات الخاصة بالحملة الانتخابية للمرشح حازم عمر ملاحظات التالية:

- شهدت لجان الاقتراع حضورا غير مسبوق في تاريخ الانتخابات الرئاسية لاسيما اليوم الثالث الذي شهد إقبالا كثيفا من مختلف الفئات العمرية وخاصة الشباب على صناديق الاقتراع.

- سارت العملية الانتخابية بانتظام في مواعيد فتح وغلق اللجان وتيسير الإدلاء بالأصوات على المواطنين، باستثناء بعض الحالات ولفترات وجيزة لم تتجاوز النصف ساعة نتيجة الازدحام المروري أو سوء الأحوال الجوية أو القيام ببعض الأمور اللوجستية، التي لم تؤثر على سير العملية الانتخابية.

تؤكد الحملة عدم تلقي أو رصد أي خروقات أو شكاوى تعوق سير العملية الانتخابية أو تؤثر عليها.

واختتمت الحملة بيانها: «تتوجه الحملة بالشكر والتقدير لكل القائمين على العملية الانتخابية إدارة وإشرافا وتنظيما وتأمينا، كما تتوجه الحملة بخالص الشكر والثناء لكل منسقي الحملة في المحافظات وأعضاء غرف العمليات والأعضاء القائمين على العمل الميداني داخل اللجان الانتخابية».