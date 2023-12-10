ضياء رشوان: التغطية الإعلامية لانتخابات الرئاسة في يومها الأول «إيجابية»

قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إنَّ القصص الخبرية عن الانتخابات الرئاسية لمصر تناولت في «خلفياتها الصحفية» بعض التوجهات ومنها الذي ركز على الجانب الاقتصادي لمصر، وكان ذلك لبعض الموضوعات وهي ليست كثيرة، فيما ركز البعض الآخر في الخلفية الخبرية على الوضع في غزة وكيفية تأثيره على الانتخابات وهي ملحوظة في محلها.

«رشوان»: الاستعانة بخلفيات تتناول الوضع السياسي لمصر في أخبار انتخابات الرئاسة لم يكن كثيرا

وأضاف «رشوان»، خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج «مساء dmc» على شاشة قناة «dmc»، مع الإعلامي أسامة كمال، أنَّ الاستعانة بخلفيات تتناول الوضع السياسي لمصر في الأخبار التي كتبتها وسائل الإعلام العالمية عن الانتخابات الرئاسية لم تكن كثيرة، ولم تحدث مشكلة للمراسلين والمتابعين اليوم إلا من 4 فقط كان لديهم سوء فهم حول بعض الأمور الخاصة بالتصوير وجرى حلها فورا، وحتى إغلاق اللجان الانتخابية اليوم لم نتلق شكوى واحدة بعدها.

حصيلة اليوم الأول عن الانتخابات الرئاسية «إيجابية»

وتابع رئيس الهيئة العامة للاستعلامات: «الحصيلة من اليوم الأول لـ الانتخابات الرئاسية إيجابية، ولم نتوقع أن تكون التغطيات الإعلامية في مثل هذه الظروف لصالحنا 100% بل توقعنا نسبة أعلى من اللا موضوعية، ولكن اللا موضوعية كانت أقل بكثير من تلك التوقعات».