ضياء رشوان: 528 مراسلا أجنبيا يتابعون الانتخابات الرئاسية 2024

قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إنَّنا في الهيئة نتابع على مدار الساعة جميع ما ينشر عن العملية الانتخابية، وحتى هذه اللحظة تم النشر في وسائل الإعلام بـ 10 لغات عالمية والملاحظة الأساسية «الحدث الانتخابي ذاته»، ففي أوقات سابقة على مصر كان التركيز على عيوب العملية الانتخابية وليس السياق نفسه التي تتم فيه، بمعنى أنه قبل عام 2011 كانت العيوب جوهرية مثل طريقة تسجيل الناخبين والتصويت وغيره، أي أنَّ مادة الحديث تناولت العديد من السلبيات وقتها.

وأضاف «رشوان»، خلال مداخلة هاتفية له مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج «مساء dmc»، على شاشة «dmc»، أنَّ هناك 528 مراسلا أجنبيا يتابعون هذه الانتخابات من بينهم 102 متابع قادمين من خارج البلاد خصيصاً، فطاقم محطة كبيرة مثل CNN يصل إلى 20 شخصا تقريباً، للزائر والمقيم معاً، وبالتالي لم يوجد كلمة واحدة تتعلق بالعملية الانتخابية نفسها، فلا حديث عن تلاعب أو تدخل أو معوقات أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم أو انحياز لأي مرشح.

وتابع رشوان: «إذن، العملية الانتخابية وهي المقصد الرئيسي للتغطية، تحظى بتغطية كبيرة، بجانب أن عدد المواد المنشورة ارتفع الضعفين، بمعنى أن عدد وسائل الإعلام التي تتابع العملية الانتخابية في مصر ارتفع بأكثر من الضعفين للمرة الأولى».