الاحتلال الإسرائيلي يعلن مقتل 19 من 135 محتجزا في غزة

أعلن المكتب الإعلامي لحكومة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، أن 19 من بين 135 محتجزاً لا يزالون في غزة قتلوا؛ أحدهم تنزاني الجنسية، دون أن يذكر اسمه، بينما قالت تنزانيا، إن اثنين من مواطنيها، وكلاهما من طلاب الزراعة، كانا من بين نحو 240 محتجزا اقتيدوا إلى غزة، وتأكدت وفاة أحد التنزانيين الشهر الماضي، حسبما ذكرت «رويترز».

خلافات بين الولايات المتحدة والاحتلال

وفي سياق متصل، اعترف بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، بأن هناك خلافات بين الولايات المتحدة والاحتلال بشأن المرحلة اللاحقة للحرب في غزة.

ونقلت «سكاي نيوز» عن نتنياهو أن واشنطن تدعم دولة الاحتلال الإسرائيلي في أهدافها المتمثلة في القضاء على الفصائل الفلسطينية واستعادة المحتجزين لديها، مؤكدًا أنهم يختلفون بشأن المرحلة اللاحقة للحرب في غزة.

نتنياهو يرفض تولي السلطة الوطنية الفلسطينية إدارة قطاع غزة

ورفض نتنياهو تولي السلطة الوطنية الفلسطينية إدارة قطاع غزة بعد انتهاء العدوان الذي يشنه الاحتلال على الشعب الفلسطيني.

وارتفع عدد الشهداء في قطاع غزة والضفة الغربية إلى 18412 شخصا أغلبهم من النساء والأطفال، وأصيب 50100 آخرون في الغارات الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني الأعزل.