أول رد من الفصائل الفلسطينية على صفقة محتملة لتبادل الأسرى مع الاحتلال الإسرائيلي

علّقت الفصائل الفلسطينية، في بيان، نقله التليفزيون الفلسطيني، على التسريبات الإخبارية الإسرائيلية بشأن طلب الاحتلال الإسرائيلي الوساطة المصرية في إحلال هدنة إنسانية بقطاع غزة خلال الأيام المقبلة، تتخللها صفقة لتبادل الأسرى.

رد الفصائل الفلسطينية على صفقة تبادل محتجزين محتملة

وأكدت الفصائل الفلسطينية، في بيانها اليوم، أنها لن تتفاوض بخصوص تبادل المحتجزين في قطاع غزة، إلا بعد وقف عدوان قوات الاحتلال على قطاع غزة.

وشددت الفصائل على أن الاحتلال الإسرائيلي لن ينعم بالأمن حتى ينعم الشعب الفلسطيني به، مؤكدين أنهم يكبدون «العدو» الكثير من الخسائر في الأرواح والمعدات، في كل ساعة من تواجدهم بقطاع غزة.

وساطة مصرية للوصول لهدنة جديدة

نشرت صحيفة «يديعوت إحرنوت» الناطقة بالعبرية والأكثر شهرة في إسرائيل، بيانا عاجلا منذ قليل، قالت فيه إن «إسرائيل تطلب من مصر وقطر الوساطة مع الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة».

وحسب الصحيفة العبرية، فإن إسرائيل طلبت من مصر التوسط لدي الفصائل الفلسطينية، من أجل الوصول إلى صفقة لتبادل المحتجزين الإسرائيليين.

يأتي هذا بعد نجاح الجهود المصرية في شهر نوفمبر الماضي، للوصول إلى هدنة مؤقتة بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل، استمرت لمدة 7 أيام، جرى خلالها تبادل للمحتجزين من النساء والأطفال وكبار السن، وعودة 80 محتجزا إسرائيليا مقابل 240 أسيرا فلسطينيا من السيدات والأطفال.