عاجل| بدء عملية إغراق الأنفاق.. الاحتلال يضخ مياه البحر في قطاع غزة

أكدت صحيفة وول ستريت جورنال أن قوات الاحتلال الإسرائيلية بدأت في ضخ مياه البحر إلى أنفاق الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة بالفعل، وذلك ضمن عملية عسكرية تستهدف تدمير البنية التحتية السفلية التي تعتبر مقر الفصائل الفلسطينية.

بدء ضخ مياه البحر لإغراق الأنفاق في غزة

وأوضحت الصحيفة الأمريكية أنه تم سحب المياه من البحر الأبيض المتوسط لضخها في قطاع غزة، مشيرة إلى أن هذه الطريقة هي واحدة من عدد من التقنيات التي تستخدمها دولة الاحتلال لتطهير الأنفاق وتدميرها.

ورفض المتحدث باسم قوات دفاع الاحتلال الإسرائيلية دانيال هغاري التعليق قائلاً إن عمليات الأنفاق ما زالت مصنفة «عملية عسكرية سرية لا يمكن التعليق بشأنها».

أنفاق الفصائل الفلسطينية في غزة

وقال مسؤولون إسرائيليون إن أنفاق الفصائل الفلسطينية كانت تلعب دورًا رئيسيًا في ساحة المعركة، حيث تم استخدامها لنقل مقاتلي المقاومة، فضلا عن أنها أتاحت لهم الإمكانية لتخزين الأسلحة والصواريخ والذخيرة، فضلا عن أنها تتيح لهم قيادة الحرب والتحكم في مقاتليهم.

وتعتقد إسرائيل أن محتجزيها الـ138 موجودون داخل تلك الأنفاق، ولكن هذا لم يمنع دولة الاحتلال من بدء عملية الإغراق الفعلى للأنفاق التي يعتقد أنها تتواجد تحت الأرض بمقدار 300 ميل، وتتضمن أبوابا ثقيلة، وفق ما صرح مسؤولون أمريكيون.