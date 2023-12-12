الاحتلال الإسرائيلي يعلن انتشال جثتين لمحتجزين في غزة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، استعادة جثتين لإسرائيليين كانا محتجزين لدى الفصائل الفلسطينية، خلال عمليات قوات الوحدة 504 في شعبة المخابرات واللواء 551 في قطاع غزة، حسب ما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية.

وأفاد بيان صادر عن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أنه بعد إجراء عملية تحديد الهوية من قبل الأطباء والحاخامات العسكريين، بالتعاون مع معهد الطب الشرعي والشرطة الإسرائيلية، جرى إبلاغ عائلتي إيدن زكريا، وزيف دادو، اللذين كانا محتجزين من قبل الفصائل الفلسطينية في 7 أكتوبر، بأن جثتيهما جرى انتشالهما وإعادتهما إلى إسرائيل.

وتبين أن إيدن (27 عامًا) جرى احتجازه خلال مهرجان رعيم الموسيقي، بينما تم احتجاز زيف (36 عامًا) في أثناء خدمته كمشرف لوجستي في الكتيبة 51 في لواء غولاني، حسب بيان الاحتلال.

مقتل جنديين من جيش الاحتلال الإسرائيلي

وأعرب جيش الاحتلال الإسرائيلي، عن تعازيه لعائلتي إيدن وزيف، مؤكدا أنه سيواصل تقديم الدعم والمساعدة لهما في هذا الوقت العصيب.

وأعلن أنه خلال العمليات التي أُجريت لتحديد موقع الجثث، تعرض جنديان من جيش الاحتلال الإسرائيلي في الخدمة الاحتياطية، وهما غال مئير آيزنكوت، وإيال مئير بيركوفيتش، للقتل في المعركة، وأُصيب جنود آخرون.

وفي ختام البيان، أكد الجيش أن مهمته الوطنية هي تحديد مكان المفقودين وإعادة جميع الرهائن إلى وطنهم، مضيفًا أنه يعمل بالتعاون مع الأجهزة الأمنية، وباستخدام جميع الوسائل الاستخباراتية والعملياتية لتحقيق هذا الهدف وإعادة الرهائن إلى ديارهم.