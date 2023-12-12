مصدر يكشف موقف الدراسة غدا في محافظة الجيزة بعد تساقط الأمطار

قال مصدر بمحافظة الجيزة، إنّ بعض المناطق تعرضت لأمطار خفيفة، اليوم، وجرى التعامل الفوري معها، مؤكدًا انتظام الدراسة غدًا الأربعاء، بمدارس المحافظة.

أكّد المصدر لـ«الوطن»، التنسيق المستمر مع هيئة الأرصاد الجوية، والجهات المختصة للتعامل مع أي طارئ، لاسيما مياه الأمطار خلال موسم الشتاء، مشيرًا إلى نشر المعدات تحسبا لأي ظرف، بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة.

التعامل مع مياه الأمطار بالجيزة

وقال المهندس منصور بدوي رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، إن معدات الشركة تعاملت مع مياه الأمطار بمناطق الرماية والطريق الصحراوي وطريق الفيوم، إذ تساقطت أمطار خفيفة، وجرى التعامل على الفور معها.