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انتخابات المصريين بالداخل

موقف الدراسة في القاهرة غدا بعد تعرضها لأمطار خفيفة

كتب:

وائل فايز
10:49 م | الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
سحب مياه الأمطار

سحب مياه الأمطار

أكد مصدر بمحافظة القاهرة، انتظام الدراسة غدا بمدارس المحافظة بعد انتهاء انتخابات الرئاسة، وأيضا استقرار حالة الطقس وجرى التعامل من شركة الصرف الصحي مع أمطار خفيفة متفرقة دون تأثير فى بعض المناطق  بالقاهرة اليوم.

تنسيق بين «الأرصاد» ومحافظة القاهرة

وأضاف المصدر في تصريحات لـ«الوطن»، أن المحافظة تنسق بشكل مستمر مع الأرصاد الجوية، والجهات المختصة لمتابعة المستجدات واتخاذ ما يلزم وفق توقعات الأرصاد، إذ يتم نشر المعدات من قبل شركة الصرف الصحي مثلما حدث اليوم على  الطرق والمحاور الرئيسية والميادين العامة للتعامل مع التقلبات الجوية والأمطار.

مناطق شهدت سقوط أمطار 

يذكر أن بعض المناطق مثل مدينة نصر وصلاح سالم والزيتون، شهدت سقوط أمطار تفاوت ما بين خفيفة إلي متوسطة، وجار التعامل وسحب مياه الأمطار المتساقطة في القاهرة، كما تعاملت شركة الشرب والصرف بالجيزة مع مياه الأمطارالخفيفة بالرماية والطريق الصحراوي وطريق الفيوم بمحافظة الجيزة.

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بقلم وائل فايز

محرر صحفي بجريدة الوطن، ومسئول عن ملف التنمية المحلية.