قطع المياه عن بعض المناطق في محافظة الجيزة اليوم.. اعرفها

أعلنت محافظة الجيزة قطع المياه عن عدد من المناطق اليوم الجمعة، يستمر لمدة 8 ساعات.

مناطق قطع المياه بالجيزة

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية المناطق التي سيتم قطع المياه عنها، وهي كالتالي:

- منطقة كمبرة

- منطقة كفر حكيم

- مركز ومدينة كرداسة.

- مناطق مسار محور البراجيل

وأرجعت محافظة الجيزة قطع المياه إلى تحويل مسار خط قطر 300 مم المتعارض مع مسار محور البراجيل، الأمر الذي يستدعي قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقفل المياه على الخط قطر 300 مم لمدة (8) ساعات من الساعة العاشرة مساء اليوم الجمعة الموافق 10/11/2023 إلى الساعة السادسة صباحًا يوم السبت الموافق 11/11/2023.

توفير سيارات محملة بالمياه النقية الصالحة للشرب

من جانبه، وجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالالتزام بالمواعيد المحددة للأعمال لسرعة ضخ المياه بصورتها الطبيعية للمناطق المتأثرة عقب انتهاء الأعمال.

كما وجه المحافظ رئيس مركز ومدينة كرداسة بالمتابعة الميدانية لإزالة أي معوقات أمام الجهات المنفذة لسرعة الانتهاء منها.

ونوهت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأنها ستوفر سيارات محملة بالمياه النقية الصالحة للشرب لتتحرك في الأماكن المتأثرة وللطوارىء يتم الاتصال بالخط الساخن 125 لتلبية احتياجاتهم فورا.