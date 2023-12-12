رئيس البعثة الدولية لمتابعة الانتخابات: تحية خاصة للمصريين.. وجميع ملاحظاتنا إيجابية

وجه كوفي كانكام، رئيس ائتلاف نزاهة الدولي لمتابعة الانتخابات الرئاسية المصرية 2024 ورئيس مجموعة المنظمات غير الحكومية الكبرى في إفريقيا، الشكر للمصريين على الأداء والمشاركة الجيدة بالانتخابات الرئاسية.

العملية الانتخابية كانت على ما يرام

وقال خلال حواره مع الإعلامي عمرو خليل، ببرنامج «من مصر» المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»: «أوجه التحية للشعب المصري، والعملية الانتخابية نجحت وكانت على ما يرام، وكان هناك العديد من النتائج الإيجابية المختلفة في الانتخابات الرئاسية، وكل ملاحظاتنا كانت إيجابية».

وأشار كانكام، إلى أن معظم الملاحظات كانت تتعلق بمساعدة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة في عملية التصويت، وكان هناك احترام كبير لضمان حصولهم على فرصتهم في التصويت.

متابعة الانتخابات الرئاسية

كما أشاد كوفي كانكام بالتعاون والتسهيلات الكبيرة التي قدمتها الهيئة الوطنية للانتخابات، واستجابتها لملاحظات الائتلاف والمتابعين الدوليين.