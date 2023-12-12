أمطار غزيرة تضرب بورسعيد

تشهد محافظة بورسعيد، أمطارًا غزيرة، بعد اضطراب مفاجئ في الطقس.

واستقبل الأهالي هطول الأمطار بسعادة شديدة، من خلال منشوراتهم على صفحات التواصل الاجتماعي، ولم تؤثر الأمطار الغزيرة على حركة الأسواق التجارية التي كانت تغلق أبوابها بالتزامن مع نزول الأمطار.

انتشار سيارات سحب مياه الأمطار

وانتشرت سيارات سحب مياه الأمطار في مختلف أحياء بورسعيد لشفط المياه كما جرى تسليك بالوعات الأمطار لمنع تراكم الأمطار في الشوارع.

وأعلنت سمر الموافي رئيس حي الضواحي ببورسعيد، حالة الطوارئ لمواجهة تقلبات الطقس، واستمرار حملات تطهير بالوعات الأمطار على مدار اليوم، إضافة إلى انتشار سيارات شفط مياه الأمطار في مختلف الشوارع استعدادا لتقلبات الطقس.

حركة الصيد

في المقابل، أعلن مصدر مسؤول بميناء الصيد البحري ببورسعيد، استمرار حركة الصيد موضحاً أن ميناء الصيد يتابع مع هيئة الأرصاد الجوية على مدار الساعة، حالة الطقس وفي حالة وجود اضطرابات في الطقس يُغلق الميناء.