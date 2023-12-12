كثافة أمام اللجان في بورسعيد قبل انتهاء ثالث أيام الانتخابات

يزداد أعداد الناخبين أمام اللجان بمحافظة بورسعيد، مع اقتراب موعد إغلاق التصويت في اليوم الثالث والأخير لانتخابات الرئاسة المصرية 2024، وظهرت اللجان أكثر تنظيما، فيما تراص الناخبون بمحيط اللجان استعدادا للإدلاء بأصواتهم قبل انتهاء التصويت في التاسعة مساءً.

إقبال مشرف للشباب

وفي محيط مقار الانتخابات الرئاسية، ظهر إقبال مشرف للشباب وحضور لافت للمرأة، حيث يدلي أكثر من 533 ألف ناخب ببورسعيد أصواتهم موزعين على 7 أحياء ومدينة بورفؤاد، حيث تم إعداد وتجهيز 67 لجنة ومقرا انتخابيا لتفتح أبوابها أمام المواطنين لاختيار من يمثلهم كرئيس للدولة المصرية، بالإضافة لـ80 لجنة فرعية و5 لجان للمغتربين.

وتولت الجهات المعنية بالعملية الانتخابية اصطحاب المواطنين من كبار السن وذوي الهمم، للتيسير عليهم خلال عملية الاقتراع.

وعي جماهير بورسعيد

وأشاد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد بوعي المواطنين، والذي لمسه من خلال الإقبال المكثف وغير المسبوق على اللجان، معربًا عن سعادته بتوافد الشباب للمشاركة في عملية الاقتراع، مشيرًا إلى أن الحضور كان لافتاً مع اتخاذ المحافظة كافة الإجراءات للتيسير على المواطنين للإدلاء بأصواتهم.