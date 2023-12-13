هشام عباس: الانتخابات واجب وطني.. والشباب أدوا دورهم بامتياز

قال الفنان هشام عباس، إنه ذهب للجنته الانتخابية مساء الأحد، وكانت مرتبة ومنظمة، مؤكدًا أن الانتخاب واجب ديمقراطي ووطني يجب على كل مواطن مصري أن يؤديه ويعتبر أيضًا حقا شرعيا وأحد علامات التحضر والديمقراطية، مستكملًا: «حطيت علامة صح في المكان الصح».

مشاركة فئات مختلفة في اللجان الانتخابية

وأكد «عباس»، خلال مداخلة هاتفية على ببرنامج «في المساء مع قصواء»، المذاع على فضائية «cbc»، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أن مشهد اللجان الانتخابية كان رائعا، متابعا: «رأيت فئات مختلفة من الناس شاركوا في الانتخابات والحملات على مدار الثلاثة أيام الماضية».

دور الشباب ممتاز.. مصر دولة ديمقراطية

واستكمل: «الشباب أدى دوره بشكل ممتاز، كان هناك الكثير من الطلاب في اللجان الانتخابية، وهذا الأمر يجعلنا نشعر بالسعادة، ونفخر بأننا دولة ديمقراطية بها حق الانتخاب، وسهولة ويسر في الانتخابات».