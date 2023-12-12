«حملة السيسي»: نشكر الشعب المصري العظيم.. واللجان شهدت كثافات غير مسبوقة

قال النائب عماد خليل، عضو هيئة مكتب حملة المرشح عبدالفتاح السيسي، إنَّ نفاد أوراق التصويت في عدد من اللجان، أحد المشاهد التي تؤكد الإقبال الكثيف على المشاركة والتصويت في الانتخابات الرئاسية للداخل، وهو ما رصدناه في الحملة الرسمية، بجانب الاستعانة بعدد إضافي من القضاة، ومد العمل في بعض اللجان طوال الثلاثة أيام العملية الانتخابية.

وأضاف «خليل»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «في المساء مع قصواء»، مع الإعلامية قصواء الخلالي، المُذاع على شاشة «قناة cbc»، أنَّ الإقبال تاريخي وغير مسبوق في تاريخ مصر، موضحا: «الصورة بألف كلمة، فالصورة تتكلم وتتحدث عن نفسها، وكذلك مقاطع الفيديو، جميعها يتحدث عن نفسه، كنماذج مضيئة من جميع اللجان والمسيرات للشباب ورجال الدين والمجتمع المدني، للمشاركة بوجه عام والدعوة للمشاركة، واستجابة المصريين، ومشاركتهم بكثافة منقطعة النظير فاقت التوقعات».

وتابع عضو هيئة مكتب حملة المرشح عبدالفتاح السيسي، «لم نرصد أية تجاوزات من المنافسين، ولم نتقدم بشكاوى للهيئة الوطنية للانتخابات، كما لم تخطرنا أي شكاوى مقدمة ضدنا».

وقال: «الشكر الواجب للقوات المسلحة وأفراد الشرطة المصرية والقضاة والهيئة الوطنية للانتخابات، وكل الموظفين في كل اللجان، وكل رجال الإعلام المصري، وتحية خاصة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على تغطيتها المتميزة، والـ100 دقيقة التي تم منحها لكل المرشحين، وتحية واجبة لشعب مصر العظيم الذي ضرب أروع الأمثلة في المشاركة بالانتخابات واستخدم حقه وأدى واجبه بكل أمانة».