«حملة السيسي»: الانتخابات الرئاسية ملحمة وطنية والمشاركة الأعلى في تاريخ مصر

قال النائب عماد خليل، عضو هيئة مكتب حملة المرشح عبدالفتاح السيسي، إنَّ الإقبال على اللجان الانتخابية في اليوم الثالث للانتخابات الرئاسية، لا يختلف كثيرا عن اليومين الماضيين، فالناخبين يتوافدون للإدلاء بأصواتهم بأعداد كثيفة، في ملحمة وطنية تألفت من الشباب والنساء وكبار السن، وكل الفئات بالمحافظات المختلفة، حتى المحافظات الحدودية شهدت إقبالاً كثيفاً للناخبين.

وأضاف «خليل»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «في المساء مع قصواء»، مع الإعلامية قصواء الخلالي، والمُذاع على شاشة «قناة cbc»، أنَّ عدديا تعد هذه الانتخابات الرئاسية الأعلى في تاريخ مصر.

وتابع عضو هيئة مكتب حملة المرشح عبدالفتاح السيسي: «شارك في هذه الانتخابات 15 ألف قاضي، وتابعها 14 منظمة دولية، و67 دبلوماسيا يمثلون 24 سفارة أجنبية في مصر، و62 منظمة مجتمع مدني بعدد 528 متابع دولي ومحلي، و115 وسيلة إعلامية تابعت أكثر من 11 ألف و631 لجنة و358 لجنة وافدين».

وأشاد بقرار الهيئة في زيادة عدد لجان الوافدين، «حالة من الرضا والسعادة للوافدين الذين تحول ظروف عملهم دون تواجدهم في موطنهم الانتخابي للمشاركة في هذا الاستحقاق الدستوري الأهم».