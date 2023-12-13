نتائج الفرز الأولية في اللجنة العامة بالمنصورة.. السيسي 145 ألف صوت

أعلن رئيس اللجنة العامة بمحافظة الدقهلية، نتائج محاضر فرز لجنة دائرة المنصورة، حسبما ذكرت قناة «إكسترا نيوز».

وقال رئيس اللجنة، إن عدد الناخبين المدعوين للتصويت بلغ 246 ألفا و965 ناخبا، وعدد الحضور 173 ألفا و450 ناخبا، وعدد الأصوات الصحيحة 171 ألفا و922 ناخبا، وعدد الأصوات الباطلة 1528 ناخبا.

وأضاف رئيس اللجنة، أن عدد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح من الأربعة جاءت كالتالي:

عبدالفتاح السيسي: 145 ألفا 614 صوتا.

فريد زهران: 6 آلاف و144 صوتا.

عبدالسند يمامة: 7 آلاف و393 صوتا.

حازم عمر: 12 ألفا و771 صوتا.

ووفقا للهيئة الوطنية للانتخابات، يمنح القانون الحق لكل رئيس لجنة فرعية أن يشرع في أعمال الفرز بعد اليوم الثالث من إغلاق باب التصويت، وشكلتالهيئة غرفة عمليات مركزية لمراقبة الانتخابات الرئاسية 2024 ومتابعتها على مدار الساعة بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية على مستوى الجمهورية.

وتُعلن نتيجة انتخابات الرئاسة 2024، يوم الاثنين الموافق 18 من شهر ديسمبر الجاري، وتُنشر في الجريدة الرسمية، وذلك وفق الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية، المُعلن من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات.