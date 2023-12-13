نتائج الفرز الأولية للجنة العامة بمركز أخميم في سوهاج.. 120 ألف صوت للسيسي

أعلن رئيس اللجنة العامة، بمركز أخميم في سوهاج، نتائج الفرز الأولية في انتخابات الرئاسة المصرية 2024، حسبما ذكرت قناة «إكسترا نيوز».

وقال إنّ الناخبين الذين لهم حق التصويت 256 ألفًا و921 ناخبًا، وحضر 132 ألفًا و105 ناخبين، وبلغ عدد الأصوات الصحيحة 131 ألفًا و564 صوتًا وعدد الأصوات الباطلة 541 صوتًا.

وأضاف أن كلا من المرشحين حصل على الأصوات التالية:

عبدالفتاح السيسي: 120 ألفًا و733 صوتًا.

فريد زهران: 4 آلاف و901 صوت.

عبدالسند يمامة: ألف و235 صوتا.

حازم عمر: 4 آلاف و663 صوتًا.

وانتهى المصريون من التصويت في الانتخابات الرئاسية التي تنافس فيها 4 مرشحين، وذلك بعد 3 أيام متواصلة، شارك فيها الناخبون في الاستحقاق الدستوري عبر 11 ألفًا و631 لجنة بداخل 9 آلاف و376 مركزًا انتخابيًا.

وتنص المادة 28 من قانون انتخابات الرئاسة على أن تقوم كل لجنة فرعية بعد انتهاء عملية الاقتراع بأعمال الفرز والحصر لأعداد المقيدين باللجنة، وعدد من حضر منهم وعدد الأصوات الصحيحة والباطلة، وعدد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح.

يتم إثبات ذلك الحصر في محضر واحد أو أكثر لجميع اللجان التي يرأسها ويشرف عليها عضو الجهة أو الهيئة القضائية، ويعلن ذلك الحصر العددي في حضور الموجودين من وكلاء المرشحين أو مندوبيهم.

وتُسلم نتائج الفرز لرئيس اللجنة العامة التابع لها بموجب كشف رسمي واحد لكل اللجان التي يرأسها موقع عليه منه ومن أمناء اللجان، ويسلم صورة من الكشف لمن يطلبها من وكلاء المرشحين أومندوبيهم، ويُسمح بحضور كل من مندوبي وسائل الإعلام وممثلي منظمات المجتمع المدني المصرح لهم من قِبل لجنة الانتخابات الرئاسية لمتابعة الانتخابات وعملية الفرز وإعلان نتيجته بما لا يعيق عمل اللجنة.

وتعلن الهيئة الوطنية للانتخابات دون غيرها، النتيجة النهائية، بقرار تصدره خلال الخمسة أيام التالية لتاريخ تسلمها سائر أوراق اللجان العامة، ويُضاف إلى هذه المدة 3 أيام إذا قُدمت تظلمات إلى الهيئة.