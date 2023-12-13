بث مباشر.. إعلان نتائج الفرز الأولية للجان العامة في الانتخابات الرئاسية

تقدم قناة «إكسترا نبوز» بثا مباشرلإعلان نتائج الفرز الأولية للانتخابات الرئاسية من مختلف اللجان الفرعية والعامة بعد انتهاء التصويت في الانتخابات التي انعقدت منذ يوم الأحد الماضي وعلى مدار ثلاثة أيام بنسبة مشاركة مرتفعة.

وانتهى المصريون من التصويت في الانتخابات الرئاسية التي تنافس فيها 4 مرشحين، وذلك بعد 3 أيام متواصلة، شارك فيها الناخبون في الاستحقاق الدستوري عبر 11 ألفًا و631 لجنة بداخل 9 آلاف و376 مركزًا انتخابيًا.

وتنص المادة 28 من قانون انتخابات الرئاسة على أن تقوم كل لجنة فرعية بعد انتهاء عملية الاقتراع بأعمال الفرز والحصر لأعداد المقيدين باللجنة، وعدد من حضر منهم وعدد الأصوات الصحيحة والباطلة، وعدد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح.

يتم إثبات ذلك الحصر في محضر واحد أو أكثر لجميع اللجان التي يرأسها ويشرف عليها عضو الجهة أو الهيئة القضائية، ويعلن ذلك الحصر العددي في حضور الموجودين من وكلاء المرشحين أو مندوبيهم.