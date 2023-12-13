مندوب فلسطين بالأمم المتحدة بعد قرار وقف إطلاق النار في غزة: يوم تاريخي

علق السفير الفلسطيني في الأمم المتحدة، رياض منصور، على القرار الصادر من الجمعية العامة للأمم المتحدة، أمس الثلاثاء، بأغلبية ساحقة تدعو إلى وقف إطلاق النار الفوري في قطاع غزة لأسباب إنسانية، واصفًا ذلك بأنه «يوم تاريخي».

رسالة قوية من الأمم المتحدة

ووفقًا لوكالة «فرانس برس»، أوضح «منصور» للصحفيين عقب صدور القرار، أن هذا القرار تاريخي ويبعث برسالة قوية من الجمعية العامة للأمم المتحدة، لافتا إلى أن هناك واجبا جماعيا يجب السير فيه من أجل إنهاء العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني.

عقد جلسة لمناقشة قرار وقف إطلاق النار

وعقدت الجمعية العامة للأمم المتحدة جلسة أمس لمناقشة مشروع قرار مقدم من المجموعة العربية يدعو إلى وقف إطلاق النار في غزة وتم التصويت لصالح القرار من جانب 153 دولة واعتراض 10 دول فيما امتنعت 23 دولة أخرى عن التصويت.