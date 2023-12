أثار سخرية واسعة.. الاحتلال الإسرائيلي يعلق على عدم مشاركة «السنوار» في جلسة للأمم المتحدة

تدوينة للجيش الإسرائيلي أثارت سخرية واسعة في مواقع التواصل الاجتماعي، حيث زعمت أن زعيم الفصائل الفلسطينية في غزة، يحيى السنوار، قد راسل الأمم المتحدة واعتذر عن حضور اجتماع بسبب الحرب.

ونُشرت تدوينة على حساب جيش الاحتلال الإسرائيلي في منصة «إكس» زعمت أن يحيى السنوار، زعيم الفصائل في غزة، يراسل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة عبر البريد الإلكتروني «الإيميل» للاعتذار عن حضور اجتماع يوم حقوق الإنسان في 10 ديسمبر من كل عام.

ونشر الجيش الإسرائيلي صورة للرسالة المزعومة، وعلق عليها بأنها ليست بريدًا عشوائيًا مزورًا أو غير حقيقيًا، مؤكدًا أن سكان غزة يستحقون حقوق الإنسان، ولكن بسبب الفصائل، فإنهم لن يسمحوا بتحقيق ذلك.

أقرا أيضًا: خبير لغة جسد: لحظة حديث نتنياهو عن السنوار يظهر مدى خوفه وتوتره منه (فيديو)

والرسالة المزعومة تحمل عنوان «غياب الفصائل عن يوم حقوق الإنسان».

مكتوبًا فيها «أود أن أطلب معذرة بخصوص يوم حقوق الإنسان. لسوء الحظ، لن نتمكن أنا وفريقي من المشاركة في هذا الحدث بسبب التزامات سابقة».

This isn’t spam mail.



Gazans deserve human rights and as long as Hamas rules over them, they won’t let it happen.



Dismantling Hamas means eliminating an enemy of humanity. pic.twitter.com/LjK78TrSas