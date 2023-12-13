تسليم محاضر الفرز اليوم.. و«الوطنية» تتلقى غدا الطعون على قرارات اللجان العامة

تنتهي اليوم الأربعاء، عمليات فرز أصوات الناخبين بالانتخابات الرئاسية 2024، والتي جرت على مدار الأيام الثلاثة الماضية 10 و11 و12 ديسمبر، ووفقا للجدول الزمني المعلن من الهيئة الوطنية للانتخابات، سيتم اليوم الأربعاء، إرسال المحاضر الخاصة بالفرز من اللجان الفرعية إلى اللجان العامة، وتتضمن هذه المحاضر جميع المسائل المتعلقة بعملية الاقتراع.

الخميس تلقي الطعون

وتتلقى الهيئة الوطنية للانتخابات، غدا الخميس، الطعون في قرارات اللجان العامة بما فيها لجان الانتخابات بالخارج، على أن تقوم بالبت والفصل فيها يومي 15 و16 ديسمبر، فيما حددت الهيئة الوطنية 18 ديسمبر لإعلان النتيجة العامة ونشرها بالجريدة الرسمية.

وتولى القضاة المشرفون على اللجان الفرعية وعددها 11631 لجنة بجميع المحافظات، عملية فرز الأصوات بحضور وكلاء المرشحين الأربعة وممثلي وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني المحلية والأجنبية الصادر لها تصاريح بالمتابعة من «الوطنية للانتخابات».