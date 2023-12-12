«الوطنية للانتخابات» توضح كيف تتم عملية فرز أصوات الناخبين؟

أصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات الدليل الاسترشادي، والمتضمن الطريقة الصحيحة لإدلاء الناخبين بأصواتهم وكيف تتم عملية الفرز.

ووفقًا للكتاب الاسترشادي، فستتم عملية الفرز وفقًا للضوابط والقرارات التي حددتها الهيئة الوطنية للانتخابات، إذ يقوم كل رئيس لجنة فرعية في حضور أمناء وأعضاء اللجنة ومن حضر من ممثلي المرشحين وممثلي الإعلام والمتابعين، بفض الأقفال البلاستيكية الموضوعة على صناديق الاقتراع، وتفريغ صندوق الاقتراع المستخدم من محتوياته بالكامل على طاولة أمام الحضور، والتأكد من أنه أصبح فارغًا، ثم فرد بطاقات الاقتراع المطوية واحدة تلو الأخرى على الظهر، بمعاونة أمناء اللجنة.

كما تضمنت الضوابط تقسيم بطاقات الاقتراع إلى مجموعات، مجموعة للأصوات الباطلة، وتقسيم الأصوات الصحيحة إلى مجموعات، لكل مرشح على حدة، إضافة الي عد وإثبات عدد الأصوات الباطلة، والأصوات الصحيحة التي حصل عليها كل مرشح، علماً بانه يجب أن يتساوى عدد الأصوات الصحيحة مع مجموع ما حصل عليه كل المرشحين من أصوات.

كما سمحت الهيئة لرؤساء اللجان الفرعية بإعلان الحصر العددي متضمنا عدد الناخبين المقيدين أمام اللجنة، إضافة إلى من أدلوا بأصواتهم من القضاة والموظفين المشرفين على اللجان

ويحق لوكيل كل مرشح أن يتسلم صورة من كشف الحصر العددي بالأصوات التي حصل عليها كل مرشح، وعقب انتهاء عملية الفرز تسلمت اللجان العامة جميع المحاضر المتعلقة بالعملية الانتخابية، حيث أشرف على عملية التصويت والفرز 15 ألف قاض.