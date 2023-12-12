«أحمد بنداري»: لدينا حصر بنسب أصوات الناخبين في اللجان من واقع الدفاتر

قال المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، إن الهيئة الوطنية للانتخابات حصرت أصوات الناخبين من خلال عملية فرز الأصوات التي تجرى في اللجان الانتخابية يوميا.

وأوضح خلال رده على سؤال «الوطن» في المؤتمر الصحفي، أن هناك حصر عددي يومي يصل إلى الهيئة بعدد الدفاتر التي جرى انتهائها، وعدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم.

وأجرت غرفة عمليات الهيئة الوطنية للانتخابات عبر تقنية «فيديو كونفرانس» اجتماعا مع عدد من رؤساء اللجان العامة الذين يمثلون رؤساء المحاكم الابتدائية والمشرفين على اللجان الفرعية، في إطار متابعة اليوم الثالث من أيام التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، والذين أكدوا أن الاقتراع داخل اللجان الانتخابية في اليوم الأخير من التصويت كان يسير بشكل جيد دون أي معوقات تؤثر على سير العملية الانتخابية.