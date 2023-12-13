نتائج فرز الأصوات الأولية باللجنة العامة بقسم ثان طنطا

قال مراسل قناة إكسترا نيوز إن اللجنة العامة بقسم ثان طنطا أعلنت حصول المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي على 104 آلاف و529 صوتا، وحصول المرشح الرئاسي فريد زهران على 4630 صوتا، وحصول المرشح الرئاسي عبدالسند يمامة على 3584 صوتا، والمرشح الرئاسي حازم عمر على 5452 صوتا، حسبما أفادت القناة في خبر عاجل.

وأغلقت لجان الانتخابات الرئاسية بالداخل مساء الثلاثاء، بعد إجرائها لمدة ثلاثة أيام، 10 و11 و12 ديسمبر، في 11 ألفًا و631 لجنة بداخل 9 آلاف و376 مركزًا انتخابيًا، ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية.

ووفقا للهيئة الوطنية للانتخابات، يمنح القانون الحق لكل رئيس لجنة فرعية أن يشرع في أعمال الفرز بعد اليوم الثالث من إغلاق باب التصويت، وشكلت الهيئة غرفة عمليات مركزية لمراقبة الانتخابات الرئاسية 2024 ومتابعتها على مدار الساعة بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية على مستوى الجمهورية.

وتُعلن نتيجة انتخابات الرئاسة 2024، يوم الاثنين الموافق 18 من شهر ديسمبر الجاري، وتُنشر في الجريدة الرسمية، وذلك وفق الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية، المُعلن من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات.