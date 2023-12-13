انتظام جميع مدارس الإسكندرية اليوم بعد انتهاء الانتخابات الرئاسية

أكد الدكتور عربي أبو زيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية، لـ«الوطن»، إن مدارس المحافظة التي كان بها مقار انتخابية وحصل طلابها على إجازة لمدة 3 أيام عادت للعمل اليوم الأربعاء، وانتظم اليوم الدراسي وطلاب هذه المدارس، وفتحت تلك المدارس أبوابها في مواعيدها الرسمية بعد انتهاء أيام الإجازة للمشاركة في الانتخابات الرئاسية.

إدارة العجمي عادت للعمل

وقال بسيوني محمد مدير عام إدارة العجمي التعليمية، إنه تأكد منذ الصباح الباكر من انتظام العملية بعودة طلبة المدارس بعد إجازة مدتها 3 أيام في بعض مدارس الإدارة لاستخدامها كمقار انتخابية، وشهدت العجمي إقبالاً من المواطنين على صناديق الاقتراع خلال الأيام الثلاثة، ونظم معلمو إدارة العجمي مسيرات في حب مصر لدعوة الناخبين للمشاركة في الانتخابات والإدلاء بأصواتهم.

انتظام العمل بإدارة شرق

وأشارت الدكتورة همت أبو كيلة مدير عام إدارة شرق التعليمية، إلى أن عددا كبيرا من مدارس إدارة شرق شاركت كمقار انتخابية خلال الانتخابات الرئاسية التي شهدتها البلاد خلال أيام الأحد والاثنين والثلاثاء الماضيين وعادت الدراسة فيها صباح اليوم الأربعاء، وانتظم العمل بها، وبدأ اليوم الدراسي في موعده صباح اليوم، وسيتم تكثيف الدراسة استعدادا لامتحانات نصف العام.