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أفضل دعاء عند نزول المطر كما ورد عن النبي.. «اللهم اسقنا غيثا نافعا»

كتب:

أحمد الشرقاوي
09:33 ص | الأربعاء 13 ديسمبر 2023
دعاء نزول المطر

دعاء نزول المطر

حذرت الهيئة العامة  للأرصاد الجوية من سقوط أمطار غزيرة على عدد من المناطق في محافظات الجمهورية، وبينهما القاهرة والإسكندرية وشمال الصعيد، ولذلك يتساءل الكثيرون عن دعاء المطر كما ورد عن النبي الكريم.

دعاء المطر الشديد 

وحول دعاء المطر كما ورد عن النبي، أكد مجمع البحوث الإسلامية التابع للأزهر الشريف أن النبي كان يرد « اللهم صبيا نافعا» عند نزول المطر، وذلك لما روى عن عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنَّ رَسولَ اللَّهِ ﷺ كانَ إذا رَأى المَطَرَ، قالَ: اللَّهُمَّ صَيِّبًا نافِعًا.

أفضل دعاء للمطر الشديد 

وفيما يتعلق بدعاء المطر، أوضحت دار  الإفتاء المصرية انه قد ورد في لفظٍ لأبي داود في السنن، أن النبي  كان يقول عند المطر: «اللَّهُمَّ صَيِّبًا هَنِيئًا»، حيث طالبت دار الإفتاء المصرية الإقتداء بالنبي الكريم في كل أفعاله وأقوله.

وأوضحت الإفتاء أن هناك العديد من الأدعية المأثورة عن النبي الكريم عند نزول المطر، ومنا ما رواه  أنس رضي الله عنه أنَّ النبي صلى ٱللهُ عليه وآله وسلم كان يقول: «اللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلاَ عَلَيْنَا، اللَّهُمَّ عَلَى الآكَامِ وَالْجِبَالِ وَالآجَامِ وَالظِّرَابِ وَالأَوْدِيَةِ وَمَنَابِتِ الشَّجَرِ» متفق عليه.

دعاء نزول المطر 

ومن أهم الأدعية التي وردت عن النبي الكريم في دعاء المطر، ما روى عن  عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: رأيت رسول الله صلى ٱللهُ عليه وآله وسلم يُوَاكِئُ فقال: «اللَّهُمَّ اسْقِنَا غَيْثًا مُغِيثًا مَرِيئًا نَافِعًا غَيْرَ ضَارٍّ عَاجِلاً غَيْرَ آجِلٍ» رواه أبو داود في سننه.

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