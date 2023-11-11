دعاء المطر مستجاب كما ردده النبي.. تزامنا مع دخول موسم الشتاء

مع بداية دخول موسم الشتاء، شهد عدد من المحافظات المصرية هطول أمطار تتفاوت شهدتها من محافظة لأخرى، وفي وقت المطر يستحب للمسلم ترديد دعاء المطر، اقتداء بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم.

دعاء المطر

وحول دعاء المطر، أكد الأزهر الشريف أنه يُستحب الدعاء إلى الله عزوجل وقت المطر، حيث إنه عندما كان يشتد المطر كان النبي الكريم يردد «اللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلَا عَلَيْنَا، اللَّهُمَّ عَلَى الآكَامِ وَالظِّرَابِ، وَبُطُونِ الأَودِيَةِ، وَمَنَابِتِ الشَّجَرِ». (رواه البخاري).

أدعية عند المطر

وبخصوص دعاء المطر، أوضحت دار الإفتاء المصرية أنه روي عن السيدة عائشة رضي الله عنها، أن رسول الله صلى ٱللهُ عليه وآله وسلم، كان إذا رأى المطر يقول: «اللَّهُم صَيِّبًا نَافِعًا» رواه البخاري، أو «اللَّهُمَّ صَيِّبًا هَنِيئًا».

ويجوز للمسلم الدعاء لأهل غزة وقت المطر بهذه الأدعية التي ذكرها الدكتور علي جمعة عضو كبار العلماء والني جاءت كالتالي:

- اللهم يا ربنا ثَبِّت قلوب المَقَادِسَة أمام العدوان الإسرائيلي بالليل والنهار، اللهم احمي الأقصى يا أرحم الراحمين، اللهم مكِّنَّا في الأرض كما مَكَّنْت الذين من قبلنا، واعفوا عنا وثبت قلوبنا على حُبّك يا أرحم الراحمين.

- اللهم هذا حالنا لا يخفى عليك وضعفنا ظاهر بين يديك فانصرنا بنصرك واغفر لنا ذنوبنا واستر عيوبنا يا أرحم الراحمين، لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، لا تؤاخذنا بما نسينا أو أخطأنا، اللهم كن لنا يا رب العالمين ولا تكن علينا.

- اللهم يا رب العالمين نسألك بأسمائك الحسنى وبصفاتك العلا أن تنصرنا وأن تَنْقُلنا من دائرة سخطك إلى دائرة رضاك.