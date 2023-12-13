عضو بـ«الشيوخ»: المشاركة الكبيرة في الانتخابات الرئاسية نجاح تاريخي لمصر

قالت الدكتورة يسرا أحمد فؤاد أباظة عضو مجلس الشيوخ، إن المشاركة الكبيرة من المواطنين في الانتخابات الرئاسية نجاح تاريخي لمصر وشعبها العظيم في ممارسة الديمقراطية، مؤكدة أن الإقبال الغير مسبوق على اللجان يكشف وعي المصريين الذين ضربوا أروع الأمثلة في المشاركة الإيجابية للتأكيد على اهتمامهم باستقرار وأمن بلادهم.

حرص المواطنين على الوقوف بجانب الدولة

وقالت «أباظة» في بيان لها، إن مشاركة المصريين بهذه الصورة التي أبهرت العالم كله تؤكد حرص المواطنين بجميع انتماءاتهم واتجاهاتهم السياسية والشعبية والحزبية على الوقوف بجانب الدولة المصرية بجميع مؤسساتها في ظل التحديات الكبرى التي تعيشها الدولة في الفترة الراهنة.

وأشادت بالإقبال الكبير للناخبين بمختلف محافظات مصر، إذ كانت طوابير الناخبين من الرجال والنساء والشباب أمام اللجان الانتخابية واضحة للغاية.

يسرا أباظة تشكر الهيئة الوطنية للانتخابات

ووجهت الدكتورة يسرا أباظة كل التحية والتقدير للهيئة الوطنية للانتخابات التي أدارت هذا المشهد الديمقراطي بكل حرفية ومهنية مشيدة بدور الأجهزة الأمنية فى تأمين هذه الانتخابات وتقديم جميع التيسيرات أمام الناخبين للإدلاء باصواتهم بكل سهولة