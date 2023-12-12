إنسانية شباب القضاة.. رئيس لجنة يساعد «سبعيني» للإدلاء بصوته في سوهاج

مشهد متجدد يبرهن على إنسانية رجال القضاء المصري، يرصد أحد شباب القضاة، وهو يتقدم باب اللجنة الانتخابية بمركز إخميم بمحافظة سوهاج، لمساعدة ناخب من كبار السن، قبل انتهاء التصويت في اليوم الأخير للانتخابات الرئاسية.

واستقبل المستشار رئيس اللجنة الناخب، وقدم له كشف الحضور ليوقع بحضوره وهو جالس على كرسي، ثم بطاقة الاقتراع لاختيار المرشح الرئاسي والإدلاء بصوته، ثم اصطحبه ممسكا بيده حتى الخروج من اللجنة.

وعبر الرجل السبعيني عن سعادته باستقباله وتيسير كل الأمور للإدلاء بصوته، وتمنى لمصر مستقبل أفضل، مضيفا «ربنا يحفظ مصر ويولي من يحفظها، ويحمى شعبها الطيب».