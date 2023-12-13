سقوط أمطار على كفر الشيخ.. والعظمى تسجل 20 درجة

شهدت محافظة كفر الشيخ، سقوط أمطار غزيرة إلى متوسطة، اليوم الأربعاء، على عدة مراكز ومدن بالمحافظة، وخاصة المدن الساحلية المطلة على شاطئ البحر المتوسط، وذلك بالتزامن مع التوقعات بهطول أمطار على مدار اليوم، ورفع درجة الاستعداد القصوى للتعامل مع تقلبات الطقس.

سقوط أمطار على كفر الشيخ اليوم

وأعلنت غرفة عمليات المحافظة، اليوم، عن تساقط الأمطار وانخفاض درجات الحرارة في كفر الشيخ، حيث تصل العظمى 20 والصغرى 14 درجة مئوية، وتبلغ سرعة الرياح 11 كيلومترا في الساعة، واتجاه الرياح شمالية غربية، وحالة البحر المتوسط معتدلة إلى مضطربة، ويتسبب الرياح الشديدة في ارتفاع الموج بين 1.5 متر و2 متر.

ودفعت شركة مياه الشرب والصرف الصحي والوحدات المحلية لمراكز ومدن محافظة كفر الشيخ، بسيارات رفع المياه في محاولة لمنع أي تراكمات لمياه الأمطار في الطرق الرئيسية.

استعدادات لمواجهة تقلبات الطقس

ووفقاً لغرفة عمليات محافظة كفر الشيخ، تم إعلان حالة الطوارئ والاستعداد لمواجهة تقلبات الطقس، وذلك من خلال وضع خطة محكمة للعمل على مجابهة الأمطار والسيول، خلال فصل الشتاء، حيث يتم المتابعة والرصد من قبل غرفة الأزمات والعمليات بديوان عام المحافظة، ورؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة، ومديري مديريات الخدمات بالمحافظة، ورؤساء جهات المرافق المعنية.