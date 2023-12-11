رئيس «مياه كفر الشيخ»: المشاركة في الانتخابات استكمال للمسار الديمقراطي الذي تعيشه مصر

أدلى اللواء حسن عبد الغني، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة كفر الشيخ، بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024، في لجنة الوافدين بمدرسة الشهيد عزت الشافعي الثانوية بنات، قائلاً: «المشاركة في العملية الانتخابية هي استكمال للمسار الديمقراطي الذي تعيشه مصرنا العزيزة».

«عبد الغني» يدعو العاملين للإدلاء بأصواتهم

ودعا «عبد الغني»، جميع العاملين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، مؤكدًا أنها فرصة للمواطنين للتعبير عن آرائهم، لتسهم هذه العملية في تعزيز مسار التنمية وتحقيق آمال الشعب المصري.

14 لجنة عامة بكفر الشيخ

جدير بالذكر، إن مليوني و339 ألفا و800 ناخب لهم الحق في المشاركة في الانتخابات الرئاسية بمحافظة كفر الشيخ، موزعين على 14 لجنة عامة، و508 مراكز انتخابية، بـ524 لجنة فرعية، و5 لجان للوافدين من المحافظات.