وكيل عام مطرانية كفر الشيخ ودمياط يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية

أدلى القمص بطرس بسطوروس، وكيل عام مطرانية كفر الشيخ ودمياط ودير القديسة دميانة، بصوته في ثاني أيام الانتخابات الرئاسية 2024، بلجنة مدرسة نجيب سالم الإعدادية بدسوق، داعياً الجميع إلى المشاركة في الانتخابات الرئاسية باعتباره حقاً دستورياً لكل مواطن مصري.

القيادات الكنسية تدلي بأصواتها في الانتخابات الرئاسية

كما حرصت القيادات الكنسية بمحافظة كفر الشيخ على الإدلاء بأصواتها في الانتخابات الرئاسية 2024 لاختيار رئيس مصر القادم لفترة رئاسية جديدة.

14 لجنة عامة بكفر الشيخ

جدير بالذكر، أنّه يُشارك مليونيا و339 ألفا و800 ناخب بالانتخابات الرئاسية بمحافظة كفر الشيخ، موزعين على 14 لجنة عامة، و508 مراكز انتخابية، بـ524 لجنة فرعية، و5 لجان للوافدين من المحافظات.