عضو بـ«الشيوخ»: مشاركة المصريين في انتخابات الرئاسة أصبحت حديث العالم

أكد الدكتور محمد الصالحي عضو مجلس الشيوخ، أن المشاركة الكبيرة من المصريين بجميع انتماءاتهم واتجاهاتهم السياسية والشعبية والحزبية في الانتخابات الرئاسية أصبحت حديث العالم من خلال التقارير التي بثتها مختلف وسائل الإعلام ووكالات الأنباء المحلية والعربية والعالمية.

وقال «الصالحي» في بيان، إن الظروف الراهنة والأحداث الإقليمية والدولية بصفة عامة وداخل الأراضى الفلسطينية المحتلة بصفة خاصة، ووعي المصريين بها، جعلتهم يخروجون في طوابير طويلة أمام جميع اللجان الانتخابية على مستوى الجمهورية للمشاركة في هذا المشهد الديمقراطي.

وأشار إلى أن تصويت المصريين في هذه الانتخابات كان هدفه الرئيسي الحفاظ على أمن واستقرار مصر وحماية حدودها، والتصدي لجميع التحديات والمخاطر الداخلية والخارجية التي تواجه مصر.

رسالة واضحة وحاسمة

وأكد الصالحي، أن الصورة الرائعة والديمقراطية التي ظهر بها الشعب المصري خلال مشاركته في هذه الانتخابات التي تعد الأهم والأخطر في تاريخ الدولة المصرية بعثت برسالة واضحة وحاسمة للعالم كله مفادها أن مصر أصبحت دولة كبيرة ومستقلة ولها دورها التاريخي والمحوري تجاه جميع القضايا الإقليمية والعربية والدولية بصفة عامة والقضايا الخاصة بالشرق الأوسط بصفة خاصة وفي القلب منها القضية الفلسطينية.

وأعرب عن ثقته التامة في أن الشعب المصري العظيم لن يتوانى لحظة في الحفاظ على الإنجازات الكبيرة والمشروعات القومية الكبرى ومواجهة جميع التحديات والمخاطر والمؤمرات الداخلية والخارجية التي تحاك ضد الدولة المصرية.

مواجهة جميع التحديات والمخاطر الداخلية والخارجية

وقال إن عظمة المصريين تجلت في أروع صورها بتأكيدهم للعالم باستمرارهم على قلب رجل واحد من أجل الحفاظ على أمن واستقرار الدولة المصرية وحماية حدودها واستكمال مسيرة التنمية والمشروعات القومية العملاقة التي تمت في جميع أنحاء مصر، مشيرا إلى أن المصريين كانوا على مستوى المسؤولية وأكدوا مجددا للعالم كله أنهم يقفون صفا واحدا خلف الدولة المصرية بجميع مؤسساتها لمواجهة جميع التحديات والمخاطر الداخلية والخارجية التي تواجه مصر.